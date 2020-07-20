جيزان 28 ذوالقعدة 1441هـ الموافق 19 يوليو 2020م واسوقعت لجنة " تراحم " بمنطقة جازان اليوم، إتفاقية تعاون مع أحد المعارض المتخصصة لتأمين كسوة عيد الأضحى المبارك لأسر السجناء ، وذلك ضمن الدور الاجتماعي للجنة .وأفاد رئيس اللجنة علي بن موسى زعلة أن الاتفاقية تشمل تأمين كسوة العيد لـ150 من أسر السجناء، وذلك مساهمة من اللجنة في إدخال البهجة إلى نفوس أسر السجناء بمناسبة عيد الأضحى المبارك .وبين أن الصرف يتم بموجب كوبونات، حيث بدأ القسم النسائي باللجنة بمقره في حي السويس جنوب مدينة جازان في استقبال الأسر لاستلام الكوبونات وسط التزام بالتدابير الاحترازية.// انتهى //01:10ت م0253