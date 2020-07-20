جيزان 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واس:شهد اليوم الأول من اختبارات الفصل الصيفي بجامعة جازان أداء 4299 طالباً وطالبة من طلبة الجامعة لاختباراتهم “عن بعد".وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن بن عبدالله إسحاق أن 2183 طالبا، و2116 طالبة أدوا اختباراتهم لـ 104مقرارات دراسية في اليوم الأول بعد أن هيأت لهم الجامعة كافة الخدمات التقنية لتأدية اختباراتهم.وبين أن جميع الطلبة المسجلين في الفصل الصيفي الحالي البالغ عددهم الإجمالي أكثر من ٩٠٠٠ طالب وطالبة سيؤدون اختباراتهم تباعاً خلال الأيام القادمة بكل يسر وسهولة حسب مقرراتهم ومواعيد اختباراتهم .وأشار إلى أن الجامعة وبمتابعة مستمرة من معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني حرصت على تسخير وتهيئة البنية التحتية التقنية للجامعة لخدمة الطلبة لمواصلة وإكمال رحلتهم التعليمية، وصولا لأداء اختباراتهم النهائية، منوها بما بذلته الكليات وأساتذتها من جهود خلال الفصل الماضي والفصل الصيفي، وبما قدمته عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم المستمر من خدمات إلكترونية لدعم وتعزيز عملية التعليم عن بعد.//انتهى //01:10ت م0254