أبوعريش28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليه 2020 م واسأنهى فريق مشكاة التطوعي التابع لجمعية البر الخيرية بمحافظة أبوعريش بالتعاون مع كلية التقنية بجازان اليوم، صيانة 25 منزلا من منازل الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية .وأوضح المدير الإعلامي لوحدة التطوع بالجمعية علي الحمزي أن الفريق انهى المرحلة الثانية من مشروع "التطوع المهني " ،الذي يهدف إلى صيانة وترميم منازل الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية ، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى تضمنت صيانة 10 منازل وتوزيع قسائم شرائية بقيمة ثلاثة آلاف ريال وتوزيع أجهزة كهربائية بقيمة تسعة آلاف ريال على الأسر وذلك بدعم من عدد من المؤسسات الخيرية والمحلات والمجمعات التجارية .وأفاد الحمزي أن المشروع الذي شارك فيه أكثر من 20 متطوعا يستهدف صيانة 75 منزلا من منازل الأسر المحتاجة بالمحافظة ،ويشتمل على 4 مجالات حرفية هي السباكة والنجارة والدهان والكهرباء .// انتهى//01:18ت م0255