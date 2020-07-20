روما 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واستعادل فريق روما مع ضيفه انتر ميلان بنتيجة 2-2، على الملعب الأولمبي في العاصمة روما، وذلك ضمن المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.ونجح انتر ميلان في افتتاح التسجيل عن طريق لاعبه الهولندي ستيفان دي فري عند الدقيقة (15)، قبل أن يدرك فريق روما التعادل في الدقيقة (46) عن طريق اللاعب ليوناردو سبينيتسولا، ليضيف زميله هنريك مخيتاريان التقدم لفريقه بهدف ثان عند الدقيقة (57)، فيما سجل هدف التعادل لانتر لاعبه البلجيكي روميلو لوكاكو عند الدقيقة (88).وبهذا التعادل حرم فريق روما ضيفه انتر ميلان من تحقيق فوزه الثالث على التوالي وتقليص الفارق إلى ثلاث نقاط بينه وبين يوفنتوس الذي يستضيف لاتسيو الرابع غدًا في ختام المرحلة.في المقابل، عزز روما موقعه في المركز الخامس برصيد 58 نقطة.// انتهى //01:39ت م0257