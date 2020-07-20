مدريد 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واستعادل ريال مدريد بطل الدوري الإسباني هذا الموسم مع مضيفه ليغانيس في ختام الدوري، ليلحق المضيف بفريقي ريال مايوركا وإسبانيول إلى الدرجة الأولى ، حيث أنهى ليغانيس موسمه في المركز الثامن عشر بفارق نقطة خلف سلتا فيغو السادس عشر الذي تعادل بدوره مع مضيفه الهابط إسبانيول.تقدم الريال عند الدقيقة 9 عبر قائده سيرخيو راموس الذي سجل هدفه الحادي عشر هذا الموسم بكرة رأسية إثر ركلة حرة نفذها إيسكو، ليدرك المضيف التعادل عبر بريان خيل سالفاتييرا في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول (1+45)، وعاد الريال لتقدم مجددًا عن طريق اللاعب ماركو أسنسيو بتمريرة أخرى من إيسكو في الدقيقة (52)، قبل أن يتعادل ليغانيس في الدقيقة (78)، عبر لاعبه العاجي رودجر.وبعد أن حسما تأهلهما الى دوري أبطال اوروبا بجانب ريال وبرشلونة، تمسك أتلتيكو مدريد بالمركز الثالث أمام إشبيلية بنفس عدد النقاط، بعد تعادل الأول مع ضيفه ريال سوسييداد بهدف كوكي (30) مقابل هدف للبلجيكي عدنان يانوزاي عند الدقيقة الـ (87)، وفوز الثاني على ضيفه فالنسيا بهدف سيرخيو ريغيلون (55).وضمن سوسييداد تأهله الى "يوروبا ليغ"، بانهائه الموسم سادسًا أمام غرناطة الذي سيحصل على فرصة المشاركة في المسابقة اعتبارًا من الدوري التمهيدي الثاني بعدما أزح خيتافي عن المركز السابع بفوزه على بلباو 4-0، وخسارة منافسه أمام ليفانتي بهدف سجله خورخي مورينو في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع.وفي المرحلة ذاتها تعادل أوساسونا مع ريال مايوركا 2-2.// انتهى //01:52ت م0258