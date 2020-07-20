لشبونة 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واستغلب فريق فيتوريا جيماريش على ضيفه ماريتيمو 1 - 0، في الجولة الثالثة والثلاثين ما قبل الأخيرة من الدوري البرتغالي لكرة القدم.وسجل هدف المباراة الوحيد لفريق فيتوريا جيماريش لاعبه ماركوس إدواردز في الدقيقة 24 .وبهذه النتيجة رفع فريق فيتوريا جيماريش رصيده إلى 49 نقطة في المركز السابع، فيما توقف رصيد فريق ماريتيمو عند 38 نقطة في المركز الثاني عشر.// انتهى //01:58ت م0259