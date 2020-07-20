رياضي / الدوري البرتغالي: فيتوريا جيماريش يهزم ماريتيمو بهدف نظيف في المرحلة الـ 33
الاثنين 1441/11/29 هـ الموافق 2020/07/20 م واس
لشبونة 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واس
تغلب فريق فيتوريا جيماريش على ضيفه ماريتيمو 1 - 0، في الجولة الثالثة والثلاثين ما قبل الأخيرة من الدوري البرتغالي لكرة القدم.
وسجل هدف المباراة الوحيد لفريق فيتوريا جيماريش لاعبه ماركوس إدواردز في الدقيقة 24 .
وبهذه النتيجة رفع فريق فيتوريا جيماريش رصيده إلى 49 نقطة في المركز السابع، فيما توقف رصيد فريق ماريتيمو عند 38 نقطة في المركز الثاني عشر.
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