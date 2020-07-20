ساو باولو 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واسسجلت البرازيل 23529 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و 716 حالة وفاة جديدة.وأشارت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إلى أنه بذلك يرتفع مجمل حالات الإصابة في البرازيل إلى مليوني و 98389 حالةً، في حين بلغ مجمل حالة الوفاة 79488 حالةً.وتحتل البرازيل المركز الثاني وراء الولايات المتحدة في قائمة أكثر الدولة إصابة بفيروس كورونا.// انتهى //01:59ت م0260