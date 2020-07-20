عام / البرازيل تسجل 23529 إصابة و 716 وفاة جديدة بفيروس كورونا
الاثنين 1441/11/29 هـ الموافق 2020/07/20 م واس
ساو باولو 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واس
سجلت البرازيل 23529 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و 716 حالة وفاة جديدة.
وأشارت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إلى أنه بذلك يرتفع مجمل حالات الإصابة في البرازيل إلى مليوني و 98389 حالةً، في حين بلغ مجمل حالة الوفاة 79488 حالةً.
وتحتل البرازيل المركز الثاني وراء الولايات المتحدة في قائمة أكثر الدولة إصابة بفيروس كورونا.
// انتهى //
01:59ت م
0260