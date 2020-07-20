أبوجا 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واسقُتل 16 عسكرياً في نيجيريا، اليوم، جراء هجوم مسلح في ولاية "كاتسينا" شمال غربي البلاد.وأضاف مسؤول عسكري نيجيري، طلب عدم الكشف عن هويته، أن الاعتداء أسفر أيضاً عن إصابة 28 عسكرياً، ولم يكشف عن الجهة التي نفذت الهجوم.وبحسب تقرير شبكة غرب أفريقيا لبناء السلام (مستقلة)، لعام 2020، فإن "كاتسينا" شهدت حتى الآن مقتل ألفي شخص ونزوح أكثر من 33 ألفاً، جراء الاعتداءات التي نفذتها العصابات المسلحة.// انتهى //02:36ت م0262