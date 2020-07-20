واشنطن 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 67,574 إصابة مؤكدة و 877 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.وطبقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (cdc)، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 3,698,161 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 139,659 حالة وفاة.// انتهى //02:56ت م0263