نواكشوط 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو2020 م واسبدأت موريتانيا في تلبية طلب السنغال بتوفير 450 ألف رأس من الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك، وذلك بوصول دفعة أولى من 1200 من رأس من الأغنام إلى مدينة ماتام السنغالية.وكانت السلطات الموريتانية قد أعلنت خلال شهر يونيو الماضي، عن استعداد موريتانيا لتلبية طلب السنغال من الأضاحي خلال عيد الأضحى القادم.ووقع الطرفان الموريتاني والسنغالي على فتح الحدود البرية لمدة 90 يومًا، 45 يومًا منها قبل العيد، بهدف السماح للتجار الموريتانيين ببيع ما تبقى من أضاحيهم، وتم تحديد ثلاث نقاط عبور في كل من روصو وبوكي وماتام.// انتهى //02:57ت م0264