إسلام آباد 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم استمرار انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم، والجهود الجارية لاحتوائه والبحث عن العلاج الفعال للقضاء عليه.واهتمت بمطالبة الأحزاب السياسية في باكستان بعزل المستشارين الحكوميين الذين يحملون جنسيات أجنبية إلى جانب الجنسية الباكستانية.وسلطت الضوء على تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي في معظم أنحاء باكستان بسبب ارتفاع معدل العجز بين الانتاج والاستهلاك.وتطرقت إلى الخسائر التي شهدتها المناطق الشمالية من باكستان بسبب الأمطار الغزيرة والسيول المصاحبة لها.وأشارت إلى تجديد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان التزام بلاده الثابت بدعم الشعب الكشميري حتى ينال حقه المشروع في تقرير المصير وفق قرارات مجلس الأمن الدولي.في الشأن الأفغاني أشارت إلى إعادة ترتيب حركة طالبان وفدها قبيل مفاوضات السلام المرتقبة مع الحكومة الأفغانية.كما تناقلت إعلان الحكومة الأفغانية عن تدشين برنامجاً للأمن الغذائي لمكافحة تداعيات فيروس كورونا.وعرجت في الشأن الإقليمي إلى أنباء استئناف شركات الطيران الأمريكية رحلات الركاب إلى الهند بعد تسوية الخلافات بين البلدين، وتسجيل الهند أمس أعلى ارتفاع يومي في الإصابات بفيروس كورونا، وسقوط عشرات القتلى في الهند ونيبال جراء الفيضانات.// انتهى //07:19ت م0007