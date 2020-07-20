سيدني 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واسأعلنت ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجيل 275 حالة إصابة جديدة بكوفيد19- اليوم الاثنين.وقال رئيس وزراء ولاية فيكتوريا دانييل أندروز إن تأثير الإغلاق على ملبورن ثاني أكبر مدينة في أستراليا يجب أن يظهر يوم الأربعاء.وأضاف أن فيكتوريا أجرت أكثر من 3ر1 مليون فحص لفيروس كورونا في الولاية البالغ عدد سكانها 5ر6 مليون نسمة، وهو ما يمثل أحد أعلى معدلات الفحوصات في العالم.// انتهى //07:32ت م0009