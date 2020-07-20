طرابلس 29ذى القعدة 1441 هـ الموافق20يوليو 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، تعين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ، مجلس إدارة جديد للشركة العامة للكهرباء وتمت إقالة مجلس الإدارة الذى تسبب في معاناة الليبيين من انقطاع مستمر للكهرباء وادت الى مظاهرات متواصلة خلال الاشهر الماضية امام الرئاسي، وعقد معه اجتماع من أجل ايجاد الحلول السريعة ووعد بإيجاد الأموال للصيانة للمحطات في كافة المناطق.وأشارت الصحف إلى وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق، الدكتور ميلاد الطاهر، مع ممثل (يونيسيف) في ليبيا، عبدالرحمن غندور، وتم بحث سبل التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، بما يخدم البلديات والمواطن في ليبيا، كما تم مناقشة مساعي المنظمة المستمر لخدمة المحليات والمدن الليبية.وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع العسكرية، موضحة إظهار قوات ما يعرف بـ “عملية بركان الغضب” التابعة لحكومة الوفاق حشد لقواتها غرب مدينة سرت استعدادا لعملية عسكرية مرتقبة، وذلك وسط استمرار الدعوات الدولية بوقف القتال والعودة من جديد إلى الحوار السياسي.ونقلت الصحف تجديد الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، موقف بلاده الثابت الداعي إلى ضرورة التعجيل بالحل السياسي باعتباره السبيل الوحيد للأزمة في ليبيا، جاء ذلك خلال لقاؤه رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني ويليامز، وتباحثا حول التطورات الميدانية المقلقة في ليبيا في ضوء مساعي منظمة الأمم المتحدة لاستئناف عملية السلام انطلاقًا من قرارات ندوة برلين الدولية».وعرجت على تصريحات الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، وتجديد دعوتها لإيجاد حلول للنزاع الليبي، مناشدة الأطراف المعنية بإنهاء الصراع الذي دام طويلا، كما دعت إلى «التصدي للتساهل الدولي حول تدفق الأسلحة نحو ليبيا وكذلك لانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا،مستطردة هذا لصالح الليبيين ولأمن دول الجوار.// انتهى //07:33ت م0010