الرياض 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يدخل مستشفى "الملك فيصل" لإجراء بعض الفحوصات.أمر ملكي بتعيين بندر بن خالد رئيساً للهيئة العليا للفروسية.القيادة تعزي أمير الكويت وولي عهده في وفاة الشيخ ناصر الحمود.المحكمة العليا تدعو إلى تحري هلال ذي الحجة.. اليوم.الفساد لا يسقط بالتقادم.حسام بن سعود يتسلم التقرير السنوي لبلدي الباحة.وفد عراقي رفيع برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء يصل إلى الرياض.المملكة تتجاوز ربع مليون إصابة.. والفيروس يبدأ في الانحسار.الشورى يدرس تأثير «كورونا» على الخدمات.لجنة التنسيق البرلماني الخليجية تجتمع عبر الاتصال المرئي.شؤون الحرمين تستعد لترجمة خطبة عرفة بخمس لغات.لجنة شورية تناقش أول تقرير سنوي لوزارة الرياضة.خدمة لحجز مواقع بيع الأضاحي المؤقتة.الأحساء تزف أحد أبنائها شهيداً في الحد الجنوبيصندوق الضمان الصحي يكفل الأمان المالي لـ99,4 % من منشآت القطاع الخاص.قيادات قوات أمن الحج تؤكد جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن.الكاظمي يتجه إلى العمق العربي.انفجار في محطة لتوليد الطاقة بإيران.العدوان التركي على ليبيا يقرع طبول الحرب.المحكمة تسرع وتيرة محاكمات نتنياهو.// يتبع //07:43ت م0013