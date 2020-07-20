وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( مكافحة الفساد.. المشهد الشامل ): الدعم اللا محدود الـذي تقدمه حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- وسمو ولـي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولـي العهد نائب رئيس مجلس الـوزراء وزير الدفاع - حفظه الله- لهيئة الرقابة ومكافحة الـفساد كي تمضي بأداء متقن ودقيق في مباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الـفساد المالـي أو الإداري بمظاهره وصوره وأشكالـه كافة، فهذا الـدعم يعكس اهتمام الـدولـة في هـذا المجال وتحقيق كل ما يقصي هـذه الخصلـة الـتي تعتبر خطرا معطلا لمسيرة التنمية الوطنية، وحين نمعن في الأرقام والأسماء والحيثيات والحقائق المعلنة عن الجهود التي قامت بها الهيئة في مباشرتها لعدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية نستدرك أهمية كلمات سمو ولي العهد - حفظه الله- حين قال: إن ه «لـن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد، سواء كان أميرا أو وزيرا.. أو أيا من كان» ، فهذه الكلمات من سمو ولي العهد رسمت ملامح المشهد الشامل والمرتبط بجهود مكافحة الفساد بالمملكة.وأضافت أنه فيما تم الإعلان عنه مؤخرا من أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد باشرت عدد مائة وخمس قضايا جنائية خلال الفترة الماضية شملت عدة قطاعات وطالت عدة مسؤولين تفاوتت مواقعهم ومناصبهم، وطبيعة القضايا التي تمت مباشرتها وكيف أنها ارتبطت باستغلال النفوذ وطلب الرشاوى والتحايل على الأنظمة وغسيل الأموال، وغيرها من سبل تحقيق مكاسب غير مشروعة ومخالفة للأنظمة، وهو تأكيد على وضوح وشفافية هذا المبدأ المعمول به من قبل الـدولـة ويثبت أنه لا أحد فوق سلطةوختمت:القانون في المملكة العربية السعودية، ويدحض تلك التهم الباطلة التي يتناولها إعلام معاد ومنصات تخدم أجندات مشبوهة من خلال المعلومات المبنية على المغالطات والـتأويلات التي لا أساس لها من الصحة وتفتقر لأبسط مقومات الحجة العقلانية، فهي تريد خلط الأوراق والـزج بجهود الـدولـة في مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين حتى وإن كانوا من كبار المسؤولين سواء في الداخل أو الخارج، بأن تشوه المفاهيم وتقلب الحقائق، فهي أصوات وأقلام تجد في الـدفاع عن هـؤلاء الخارجين عن القانون وكل محلق في فضاء الشبهات والفساد، مادة تستوفي متطلبات ما يطرحونه في مختلف منصاتهم والتي تجد الـدعم من أعداء الـوطن والـذين هـم ذاتهم أنصار الإجرام والحضن الحصين لعموم الخائنين والفاسدين والإرهابيين حول العالم.// يتبع //07:47ت م0015