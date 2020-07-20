الطائف 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم تنبيهاً يتضمن هطول أمطار رعدية على محافظات أضم، والطائف، وميسان، والعرضيات مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وجريان للسيول، وشبه انعدام للرؤية الأفقية.وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.// انتهى //09:14ت م0020