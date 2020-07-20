نجران 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية.وبينت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، و محافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً - بمشيئة الله -.ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.// انتهى //09:33ت م0021