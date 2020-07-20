أبها 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليه 2020 م واسنفذ فرع جامعة الملك خالد بتهامة، ضمن برنامج "حسن الوفادة" في نسخته الثانية، العديد من الفعاليات الصحية، تحت عنوان "القافلة الصحية"، وذلك للتوعية الطبية والكشف المبكر، حيث استهدفت الفعاليات الطلاب والطالبات والزوار والأهالي في محافظات تهامة.وأوضح وكيل عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بفرع الجامعة بتهامة الدكتور عبدالله بن حسن الشهري أن فعالية القافلة قدمت العديد من الدورات التدريبية والندوات التثقيفية، وتوزيع النشرات التثقيفية والتوعوية، وتوزيع المعقمات والكمامات الوقائية، إضافة لخدمة الكشف الطبي التي استفاد منها المئات من الزوار، وذلك بمشاركة طاقم طبي متخصص، ومجموعة من الإداريين والفنيين.// انتهى //09:38ت م0022