أبهـا 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليه 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم تنبيهاً يتضمن هطول أمطار رعدية على منطقة عسير يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول.وأشارت الهيئة إلى أن التنبيه يشمل مدينة أبها وضواحيها ومحافظات أحد رفيدة والنماص وبلقرن وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل عسير ومركز الحرجة, فيما تستمر الحالة حتى الساعة الثامنة مساء اليوم.// انتهى //09:41ت م0023