القاهرة 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واس.اهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع مجلس الدفاع الوطني، الذي استعرض مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية على الاتجاهات الإستراتيجية للدولة كافة، في إطار تطورات التحديات الراهنة المختلفة على الساحتين الإقليمية والدولية.وأشارت الصحف إلى تأكيد المجلس على استمرار مصر في العمل على التوصل إلى اتفاق شامل بشأن المسائل العالقة في قضية سد النهضة، والتشديد على أن الأمن الليبي جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.وأبرزت مباحثات الرئيس السيسي الهاتفية مع نظيره الفلسطيني أبو مازن الـتأكيد على الثوابت الراسخة للموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ، وكذلك الاستمرار في التنسيق الوثيق مع الأشقاء الفلسطينيين بهدف بلورة رؤية إستراتيجية لتحقيق السلام العادل والشامل.وتحدثت صحف القاهرة عن جهازية الجيش الوطني الليبي واستعداده التام للتصدي لأي هجوم تقوم به ميليشيات حكومة فايز السراج ، المدعومة من تركيا والمرتزقة الأجانب .وأخبرت عن مواصلت الحزب الدستوري الحر في تونس اعتصامه رافضا ترأس رئيس حزب النهضة جلسات البرلمان فيما رفضت الداخلية التدخل لفض الاعتصام بالقوة .وأشارت الصحف إلى تصاعد حدة الخلافات بين قادة أوروبا بصورة تحول دون إقرار خطة التعافي الاقتصادية من كوفيد 19 حيث هدد كل من المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالانسحاب من القمة الأوروبية المنعقدة فى بروكسل خلال اليوم الثالث من المفاوضات المطولة وسط خلافات غير مسبوقة.// انتهى //09:50ت م0025