عام / خادم الحرمين الشريفين يهنئ ملك مملكة بلجيكا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
الاثنين 1441/11/29 هـ الموافق 2020/07/20 م واس
الرياض 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجلالة الملك فيليب ملك مملكة بلجيكا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
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