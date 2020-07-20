برلين 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واسسجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 249 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، وحالتي وفاة .وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 201.823 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9.086 حالة وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 187.800 حالة .// انتهى //10:30ت م0030