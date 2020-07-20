رام الله 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم ، تغطية أخبار فيروس كورونا ، حيث تم تسجيل 3 وفيات و465 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 325 حالة تعافي في فلسطين.وأبرزت تأكيدات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على دعم مصر ومساندتها للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني بقيادة الرئيس محمود عباس.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، ستة فلسطينيين من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، رافق ذلك مواجهات في مخيم بلاطة في نابلس، أدت إلى إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي ، فيما أحرق مستوطنون مئات أشجار الزيتون في أراضي بورين، ومادما، جنوب نابلس.ونشرت الصحف مطالبة المجلس الوطني الفلسطيني، برلمانات العالم واتحاداته، بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير كمال أبو وعر المصاب بالسرطان وفيروس كورونا.وتحدثت عن ما قالته عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي ، إنه يتوجب على المجتمع الدولي بهيئاته ومؤسساته الذي يحترم صلاحياته وإلتزاماته وقوانينه وتشريعاته، أن يتدخل لردع إسرائيل ووضع حد لجرائمها المتواصلة ومحاسبتها ومساءلتها وفرض عقوبات عليها.// انتهى //10:30ت م0031