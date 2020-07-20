جنين 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، أسيرين فلسطينيين محررين ، من خلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها، و أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي خلال مواجهات وقعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في المدينة.وذكرت مصادر فلسطينية في جنين، أن الشاب إسلام فائق ضبايا أصيب بالرصاص الحي ، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال المدينة ومخيمها، وتم اعتقال الأسيرين المحررين نعيم جمال زبيدي، ويوسف عماد العامر.// انتهى //10:39ت م0033