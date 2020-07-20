الخرطوم 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم تأكيد عضو مجلس السيادة في السودان الفريق ركن ياسر العطا أن القوات المسلحة السودانية والدعم السريع يحميان الحدود السودانية الليبية ويرصدون كل ما يهدد الأمن .وركزت على إعلان وزارة الصحة السودانية تسجيل 80 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 7 حالات وفاة.ونقلت عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن تقديره لجهود مصر، ودورها التاريخي الثابت في دعم القضية الفلسطينية، من أجل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.وأخبرت صحف الاثنين عن تمكن الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة في محافظة الضالع من انتزاع وتفكيك كميات كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في مناطق سكنية شمال غرب المحافظة.ونشرت إعلان الجيش الوطني الليبي نجاح تجربة إطلاق صاروخ – ستايكس- بعيد المدى الذي يستهدف السفن، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار الاستعدادات التي تقوم بها القوات المسلحة الليبية للتصدي لأي عدوان تركي .ولفتت الصحف الانتباه إلى تعرض المنطقة الخضراء في العراق أمس إلى هجوم بثلاث قذائف هاون عيار 82 ملم .وأشارت إلى تسجيل ولاية فلوريدا الأميركية أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك رغم تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن السلطات تقترب من السيطرة على الفيروس.// انتهى //10:39ت م0034