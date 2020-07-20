بيروت 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واس.اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بحالة الترقب والقلق التي تسود الساحة السياسية بعد التصريح الذي أدلت به مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد و الذي رأت فيه أن لبنان في وضع اقتصادي صعب جدا ويحتاج إلى إصلاحات صعبة في حين تتراكم الأزمات المالية والمعيشية من دون بروز حلول جذرية تسهم في وقف الانهيار الاقتصادي الحاصل.ولفتت الانتباه إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة 60 بجروح مختلفة أمس بتفجير سيارة مفخخة على طريق يؤدي إلى معبر باب السلامة على الحدود السورية التركية .وتحدثت صحف الاثنين عن استهداف عدد من صواريخ الكاتيوشا أمس المنطقة الخضراء في وسط بغداد.وأخبرت عن إعلان وزارة الداخلية التونسية أمس عن توقيف إرهابي يتبع لتنظيم داعش الإرهابي كان يخطط لاستهداف إحدى الوحدات الأمنية.وتطرقت لإشارة وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمس إلى تخوف إسرائيل من احتمال أن تقرر الجنائية الدولية فتح تحقيق رسمي في جرائم الحرب الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وأوردت صحف بيروت إعلان وزير الخارجية الأرميني زهراب مناتساكانيان أنه لم يتفاجأ من السياسات التركية في التطورات الأخيرة بين بلاده وأذربيجان، واصفا ما تقوم به أنقرة بخطوة جيوسياسية خطيرة .// انتهى //10:48ت م0036