بغداد 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم المواضيع التي تناولها اجتماع الرئاسات الثلاث " الجمهورية والوزراء ومجلس النواب" أمس, ومن بينها دراسة آخر نتائج الوضع الصحي في ظلّ تفشي جائحة كورونا، فضلاً عن مجمل التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في العراق .وتناولت الدعوات المطالبة للحكومة بتحديد موعد لإجراء الانتخابات المبكرة في العراق, مشيرة إلى أن هذا الأمر يتطلب اكمال تشريع قانون الانتخابات، وتوفير ظروف أمنية مناسبة وإمكانيات مالية تمكن مفوضية الانتخابات من القيام بدورها المطلوب.وعرجت الصحف على الموقف القانوني من محاكمة الفرنسيين المنتمين لتنظيم داعش الإرهابي والفارين من سوريا إلى العراق, مشيرة إلى إمكانية محاكمتهم في العراق وفق المادة 9 من قانون العقوبات العراقي .وتابعت مجددا موضوع غسل الأموال وتمويل الإرهاب, مبرزة الجهود التي تبذلها الحكومة والجهات المختصة في هذا المجال.// انتهى //11:05ت م0038