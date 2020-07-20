عام / أكثر من 200 ألف مستفيد من خدمات المراكز الصحية في حفر الباطن
الاثنين 1441/11/29 هـ الموافق 2020/07/20 م واس
حفر الباطن 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واس
قدّمت " صحة " حفر الباطن خدماتها العلاجية والتشخيصية والدوائية لـ 208,160 مراجعا ، خلال الأشهر الثلاثة الماضية في ظل جائحة كورونا المستجد"COVID-19" .
وشملت تلك الخدمات تقديم الرعاية الصحية المتكاملة والمتنوعة في عيادات الأمراض المزمنة وعيادات الأسنان وعيادات الحوامل وعيادات الأطفال ، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات المخبرية والأشعة ، وصرف الأدوية للمراجعين والمراجعات ،وقُدمت الخدمات للمراجعين لعيادات " تطمن " ومراكز الفحص لأعراض كورونا المستجد.
// انتهى //
11:09ت م
0039