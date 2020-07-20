حفر الباطن 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واسقدّمت " صحة " حفر الباطن خدماتها العلاجية والتشخيصية والدوائية لـ 208,160 مراجعا ، خلال الأشهر الثلاثة الماضية في ظل جائحة كورونا المستجد"COVID-19" .وشملت تلك الخدمات تقديم الرعاية الصحية المتكاملة والمتنوعة في عيادات الأمراض المزمنة وعيادات الأسنان وعيادات الحوامل وعيادات الأطفال ، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات المخبرية والأشعة ، وصرف الأدوية للمراجعين والمراجعات ،وقُدمت الخدمات للمراجعين لعيادات " تطمن " ومراكز الفحص لأعراض كورونا المستجد.// انتهى //11:09ت م0039