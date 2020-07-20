أبهـا 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليه 2020 م واسبدأت بلدية الحازمي بمحافظة بيشة استكمال مشروع سفلتة الطرق والشوارع بمركز القوباء, وتطوير شوارع وطرق المنطقة المركزية وجميع القرى التابعة للمركز.وأبان رئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم بن صالح القرني أن البلدية تعمل وفق خطة مرحلية تضمن تغطية المواقع وفق الاحتياجات وتبعاً للإمكانات المتاحة ،مبيناً أن المشروع يضاف إلى العديد من المشروعات البلدية لخدمة المنطقة والأهالي وامتداداً للمشاريع التي تقوم بها البلدية في جميع المراكز والقرى التابعة لها.وأفاد أن المشروع تندرج ضمن خطة البلدية الرامية لاستكمال البنية التحتية، والوصول بها إلى الأفضل لخدمة المواطن والمقيم لمواكبة النهضة العمرانية ومتطلبات التطور، وتلبية الاحتياج السكاني الحالي والمستقبلي.// انتهى //11:13ت م0041