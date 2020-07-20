الرباط 29 ذو القعدة 1441 ه الموافق 20 يوليو 2020 م واس.أبرزت الصحف المغربية الصادرة اليوم قرار الحكومة الذي يتجه إلى المرحلة الثالثة لتخفيف الحجر الصحي، ابتداء من يوم أمس وذلك بناء على نتائج التتبع اليومي والتقييم الدوري لتطورات الوضع الوبائي بالبلاد، وفي إطار مواصلة تنزيل التدابير اللازمة للعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد.اهتمت بموضوع المفاوضات بين مصر والسودان وأثيوبيا،حول سد النهضة التي مازالت تعترضه خلافات عميقة .وسلطت الصحف الضوء على تصاعد حدة الخلافات بين قادة الاتحاد الأوروبي، في قمتهم ببروكسل ،حول خطة التعافي الاقتصادية من كوفيد 19 حيث هدد كل من المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالانسحاب من القمة.وأخبرت عن قرار السلطات في برشلونة، إعادة فرض الحجر الصحي بسبب الإصابات المتزايدة بفيروس كورونا،فيما تتحفظ السلطات البريطانية بشأن إعادة فرض الحجر .وتناولت الصحف الوضع الوبائي بالولايات المتحدة الأمريكية ،التي سجلت أرقاما قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا، تجاوزت 77 ألف إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة لليوم الثالث على التوالي .// انتهى //12:31ت م0057