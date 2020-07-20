الرياض 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات منطقة جازان بنسبة 80 %، ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها .وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنته "الصحة " مؤخراً عن إضافة أكثر من 2800 سرير عناية مركزة في مستشفيات المملكة ، بهدف توفير أقصى درجات الرعاية الطبية للمواطنين والمقيمين .// انتهى //12:35ت م0059