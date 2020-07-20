عام / وزارة الصحة : زيادة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات جازان بنسبة 80 %
الاثنين 1441/11/29 هـ الموافق 2020/07/20 م واس
الرياض 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واس
أعلنت وزارة الصحة زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات منطقة جازان بنسبة 80 %، ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها .
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنته "الصحة " مؤخراً عن إضافة أكثر من 2800 سرير عناية مركزة في مستشفيات المملكة ، بهدف توفير أقصى درجات الرعاية الطبية للمواطنين والمقيمين .
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