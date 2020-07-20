الدمام 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واسأطلقت غرفة الشرقية ممثلة بمركز سيدات الأعمال، خمس ورش عمل عن بعد بعنوان "سلسلة ريادة الأعمال"، وذلك بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين.وتستعرض ورشة العمل الأولى التي تنطلق اليوم بعنوان "استكشاف عالم ريادة الأعمال"، عدة محاور أبرزها: مفهوم ريادة الأعمال وسمات رائد الأعمال الناجح، وكيفية ابتكار الفكرة من المشكلة، وتأسيس المشاريع بالأسلوب الرشيق lean startup.وتناقش ورشة العمل الثانية بتاريخ 9 أغسطس موضوع "نموذج العمل التجاري"، وتحمل عدة محاور أهمها ماهية العمل التجاري، ولماذا مخطط نموذج العمل مهم، وبناء عناصر نموذج العمل التسعة، وماذا بعد نموذج العمل.فيما تقدم ورشة العمل الثالثة بتاريخ 23 أغسطس تحت عنوان "تحويل النموذج إلى خطة عمل"، الفرق بين نموذج العمل دراسة الجدوى وخطى العمل مع نبذة هامة عن نموذج العمل وأشكاله.وتكشف ورشة العمل الرابعة "مهارات عرض المشروع على المستثمر"، التي تقام بتاريخ 13 سبتمبر، مهارات العرض والتقديم وصياغة محتوى عرض جذاب للمشروع الريادي، ونصائح تكون في الاعتبار عند العمل على البوربوينت، وأخرى مهمة قبل التفكير في العرض على المستثمر.وتحمل ورشة العمل الخامسة عنوان "التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي"، التي تقام بتاريخ 27 سبتمبر وتناقش مفهوم التجارة الإلكترونية، وأسباب هامة لتحويل الأعمال إلى التجارة الإلكترونية، وأساسيات التجارة الإلكترونية وخطوات بدء العمل، وعوامل تساعد على النجاح في التجارة الإلكترونية، ومزايا وأهمية التسويق الرقمي، وقنوات التسويق الرقمي.// انتهى //12:37ت م0060