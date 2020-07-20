تونس 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واسعاد الوضع الوبائي بسبب انتشار فيروس كورونا في تونس ليسيطر على اهتمامات الصحف التونسية الصادرة اليوم بعد تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى 1374 إصابة مؤكدة ، وذلك توازيا مع ارتفاع عدد المتعافين من الوباء إلى 1097 متعافيا، فيما لا تزال أعداد الوفيات مستقرة عند 50 حالة.وتابعت إعلان وزارة الصحة الجزائرية استقرار عدد الوفيات وتراجع الإصابات بفيروس كورونا وذلك بعد أسبوع شهد تسجيل حالات إصابة قياسية بشكل يومي، مشيرة إلى تسجيل 10 وفيات و535 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.وعن المستجدات في ليبيا قالت صحف الاثنين إن أنظار العالم تتجه إلى مدينة سرت الليبية الإستراتيجية التي تعد بوابة للسيطرة على الهلال النفطي حيث كثفت حكومة الوفاق من إرسال مقاتليها إلى المنطقة، فيما استنفر الجيش الليبي جميع قواته للدفاع عن هذه المدينة.وتحدثت عن بدء حجاج بيت الله الحرام، الذين انطبقت عليهم المعايير والشروط الصحية لحج هذا العام، مباشرة إجراءات العزل المنزلي الذي يستغرق 7 أيام، وذلك وفق البروتوكول الصحي المعتمد للحج من قبل حكومة المملكة لمكافحة جائحة كورونا .وتناقلت صحف تونس تصريحات للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون التي عبر فيها عن خشيته من تحول السيناريو في ليبيا إلى الأسوأ، لافتا إلى أن بلاده لها العديد من القنوات المباشرة مع الفاعلين في ليبيا، كما أنها تقف على نفس المسافة بين جميع الأطراف .// انتهى //12:55ت م0063