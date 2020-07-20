القاهرة 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واستعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية غدا ندوة تفاعلية عن بُعد تحت عنوان "دور الشمول المالي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة " لمناقشة الدور الذي يلعبه الشمول المالي في مجابهة تداعيات جائحة كورونا على فئتها المستهدفة من أفراد ومنشآت.وأوضح مدير عام المنظمة العربية للتنمية الادراية الدكتور ناصر الهتلان القحطاني ،أن الندوة ستتناول تعريف الشمول_المالي، وأهميته لحصول الأفراد والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الخدمات المالية المتنوعة من كيانات مالية رسمية بمسؤولية واستدامة، ودور الشمول المالي في مجابهة تداعيات جائحة كورونا.// انتهى //13:01ت م0067