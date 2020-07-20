الكويت 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واس.أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم ، على انخفاض مؤشر السوق العام 2.7 نقاط ليبلغ مستوى 4990.52 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.05 %.وتم تداول كمية أسهم بلغت 71.6 مليون سهم تمت عبر 4682 صفقة نقدية بقيمة 15.9 مليون دينار كويتي .وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 3.07 نقطة ليبلغ مستوى 4121.79 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.07 % من خلال كمية أسهم بلغت 31.2 مليون سهم تمت عبر 1659 صفقة نقدية بقيمة 1.7 مليون دينار .كما انخفض مؤشر السوق الأول 5.6 نقطة ليبلغ مستوى 5430.88نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.1 % من خلال كمية أسهم بلغت 40.4 مليون سهم تمت عبر 3023 صفقة بقيمة 14.19 مليون دينار .في غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 11.46 نقطة ليبلغ مستوى 4111.24 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.28 % من خلال كمية أسهم بلغت 25.5 مليون سهم تمت عبر 1195 صفقة نقدية بقيمة 1.5 مليون دينار .// انتهى //13:49ت م0092