اقتصادي / بورصة الكويت تُغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام
الاثنين 1441/11/29 هـ الموافق 2020/07/20 م واس
الكويت 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واس.
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم ، على انخفاض مؤشر السوق العام 2.7 نقاط ليبلغ مستوى 4990.52 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.05 %.
وتم تداول كمية أسهم بلغت 71.6 مليون سهم تمت عبر 4682 صفقة نقدية بقيمة 15.9 مليون دينار كويتي .
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 3.07 نقطة ليبلغ مستوى 4121.79 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.07 % من خلال كمية أسهم بلغت 31.2 مليون سهم تمت عبر 1659 صفقة نقدية بقيمة 1.7 مليون دينار .
كما انخفض مؤشر السوق الأول 5.6 نقطة ليبلغ مستوى 5430.88نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.1 % من خلال كمية أسهم بلغت 40.4 مليون سهم تمت عبر 3023 صفقة بقيمة 14.19 مليون دينار .
في غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 11.46 نقطة ليبلغ مستوى 4111.24 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.28 % من خلال كمية أسهم بلغت 25.5 مليون سهم تمت عبر 1195 صفقة نقدية بقيمة 1.5 مليون دينار .
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