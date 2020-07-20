جدة 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واسأعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن بالغ انشغالها إزاء أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في أعقاب تقارير تتحدث عن إصابة بعض الأسرى بفيروس كورونا، واستمرار الإجراءات التعسفية ضدهم وحرمانهم من الحقوق الأساسية ،بما فيه الحق في العلاج، وحملت حكومة الاحتلال المسؤولية عن حياة آلاف الأسرى الفلسطينيين.ودعت الأمانة العامة للمنظمة الأطراف الدولية المعنية، لا سيما الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، إلى الضغط على حكومة الاحتلال الاسرائيلي من أجل إطلاق سراح جميع الأسرى المرضى، وكبار السن، والأطفال، والنساء، والمعتقلين الإداريين، وضمان حماية حقوق الإنسان لجميع الأسرى الفلسطينيين، ووقف الانتهاكات المستمرة ضدهم.// انتهى //14:01ت م0095