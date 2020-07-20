الرياض 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واس.نظمت غرفة الرياض ممثلة بلجنة تقنية المعلومات والاتصالات، جلسة حوارية - عن بعد - بعنوان "مستقبل التقنيات المالية ومفهوم الجوالات الاستثمارية"، بمشاركة مدير عام فنتك السعودية نجود المليك، ومؤسس منصة جولة أحمد الفوزان، وأدار الجلسة رئيس لجنة تقنية المعلومات والاتصالات بالغرفة المهندس منصور العبيد.وأشار العبيد إلى النمو الهائل للثورة الرقمية خاصةً في مجال الاستثمار بالتقنيات، مبيناً أن هناك استثمارات هائلة سنوياً في هذا القطاع حيث تخطى حجم الاستثمار في الشركات الناشئة خلال النصف الأول من العام 2020 ، 129 مليار دولار.من جهتها، قالت نجود المليك: "إن الجهود العالمية وكذلك في السعودية لرفع الشمولية المالية أصبحت ملموسة، بالإضافة إلى المجتمع غير النقدي، والادخار وأيضاً نسبة الإقراض للشركات الناشئة، ونحوها، وأن التوجه الحالي أصبح مختلف تماماً حيث أن المؤسسات المالية تبحث عن الشراكات والتحالفات المبكرة لتبني شركات التقنية المالية".وأوضحت مدير عام فنتك السعودية، أن سوق المملكة يُعد ناشئ، وبالتالي الفرص كبيرة، وأن الهدف الأساسي البحث عن ما يميز السوق السعودي عن غيره، كما أن التحدي الأكبر في المرحلة القادمة يتلخص في خلق الفرص بهذا المجال، التي تخلق سلوكا جديدا في قطاع التقنية، مبينةً أن التقنية المالية اليوم لم تعد تركز على الخدمات المالية البحتة، ويجب دعم الشركات في هذا المجال للاتجاه إلى تخصصات عدة سواءً الصحية، أو الزراعية، أو العقارات أو التأمين أو غيرها.بدوره، قال أحمد الفوزان: "إن هناك حراك في قطاع رأس المال الجريء لشركات التقنية الناشئة من ناحية التمويل والتشريعات أيضاً، وذلك نظراً لأهميتها في المرحلة الحالية".وأكد أن الاهتمام بهذا المجال يحتاج إلى خدمات مساندة كالمحامين والمحاسبين المتخصصين، وكذلك موظفين مختصين في الاستثمار الجريء كونه قطاع جديد.// انتهى //14:01ت م0096