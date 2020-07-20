الرياض 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واساستقبل رئيس مركز البحوث والتواصل المعرفي الدكتور يحيى محمود بن جنيد بمقر المركز في الرياض أمس، وفدًا من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الرياض.واطّلع الوفد خلال الزيارة على أبرز نشاطات المركز وبرامجه البحثية والتواصلية سواء داخل المملكة أو خارجها، بالإضافة إلى منتجاته المعرفية التي يصدرها على شكل كتب أو تقارير أو دوريّات.وثمّن الوفد جهود مركز البحوث والتواصل المعرفي ودراساته وأعماله الثقافية، منوهاً بمشاركات المركز في واشنطن دي سي في أكثر من مؤتمر وفعالية.// انتهى //14:02ت م0097