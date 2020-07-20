السيح 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واس‏ أزالت بلدية الخرج خلال الأسبوع الماضي أعدادا كبيرة من المركبات التالفة في شوارع أحياء مدينة السيح، بعد أن تم رصد أكثر من ( 1500 ) مركبة تالفة ، وذلك ضمن حملة إزالة هياكل السيارات والمعدات التالفة ، التي تنفذها البلدية بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة.وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي والسلوك الحضاري ، ومعالجة التلوث البصري، من خلال محو آثار الملوثات البصرية والبيئية في شوارع وأحياء مدينة السيح، إضافة إلى معالجة ما يسببه توقف السيارات المهملة والتالفة من مضايقة واحتجاز لمواقف السيارات.‏وتواصل الحملة حالياً رفع المركبات والمعدات التالفة من مختلف شوارع وطرق المدينة، بعد أن تم وضع الملصقات التنبيهية مسبقاً على المركبات التالفة وإنذار أصحابها بالإزالة ، وبعد انتهاء المدة المحددة يتم إعداد محضر بالمركبة بالتعاون مع إدارة المرور والجهات ذات العلاقة.‏‏ودعت بلدية الخرج المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن هياكل المركبات التالفة ومختلف المخالفات البلدية في أحياء مدينة السيح وفي المراكز والقرى التي تقع في نطاق خدماتها، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.// انتهى //14:23ت م0099