الدمام 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليه 2020 م واسنفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، (825) جولة رقابية، و (4) جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على الأسواق والمراكز التجارية، للتأكد من تطبيقها للتدابير الصحية والاحترازات الوقائية وما يأتي ضمنها من المنشآت التي تتابعها الأمانة بحسب (البروتوكولات) البلدية.وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن تحرير (31) مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية في الأسواق والمراكز التجارية، و (19) مخالفة تكدس في الأسواق المركزية، و مخالفتين تكدس في مساكن العمالة.وفي مجال الإصحاح البيئي رفعت الأمانة (7678) طنا من النفايات، وأزالت (4366) متر مكعب من الأنقاض والمخلفات بمشاركة (9549) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة، وقامت بغسل وتعقيم وتطهير (970) موقعاً، باستخدام (169.987) لتراً من المعقمات والمطهرات، بمشاركة (475) فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي.وأكدت أمانة الشرقية استمرار خطتها الدورية وبشكلٍ يومي لمتابعة كافة المنشآت المشمولة بأنظمة وبرتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، داعيةً أفراد المجتمع بالتعاون والتكاتف للتصدّي لجميع الممارسات المخالفة عبر التواصل مع مركز البلاغات (940) لتقوم بمباشرتها على الفور.// انتهى//14:24ت م0100