حديبو 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 1,000 سلة غذائية، تزن 74 طنًا، بمديرية حديبو في محافظة سقطرى، استفاد منها 6,000 فرد من الأسر الأشد حاجة وفقرا.وشمل التوزيع مناطق مربع جوءه، و ديئشل، وحي السلام، ودرشيم، ودنوب، وجوءه، و باعه، ودنبه ، و نتين، وبركرب، وحاصن، ودمركوا، وجسفوا، وحزمهي، و الأشعري، وصابرهن.ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المتنوعة المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.//انتهى//14:25ت م0101