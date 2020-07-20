مكة المكرمة في 29 ذو القعدة 1441 ه الموافق 20 يوليو 2020 م واساستفاد أكثر من 4 آلاف شخص من الموسم الثقافي الصيفي الخامس الذي نفذه القسم النسائي بمكتبة الحرم المكي الشريف هذا العام عن بعد عبر منصة زووم .وأوضحت مديرة القسم النسائي ابتهال بنت علي الجعيد أن المشاركين في الموسم بلغت أعمارهم ما بين 5 و 50 عاما مما يبرهن على نجاح وتنوع البرامج المقدمة في الموسم الثقافي للمكتبة البالغ عددها 11 برنامجًا متنوعا مقدمة من قبل نخبة من المدربين والمدربات المختصين بلغ عددهم 10 مدربين ومدربة .// انتهى //14:30ت م0104