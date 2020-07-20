ثقافي / أكثر من 4 آلاف مستفيد من برامج الموسم الثقافي الخامس بمكتبة الحرم المكي
الاثنين 1441/11/29 هـ الموافق 2020/07/20 م واس
مكة المكرمة في 29 ذو القعدة 1441 ه الموافق 20 يوليو 2020 م واس
استفاد أكثر من 4 آلاف شخص من الموسم الثقافي الصيفي الخامس الذي نفذه القسم النسائي بمكتبة الحرم المكي الشريف هذا العام عن بعد عبر منصة زووم .
وأوضحت مديرة القسم النسائي ابتهال بنت علي الجعيد أن المشاركين في الموسم بلغت أعمارهم ما بين 5 و 50 عاما مما يبرهن على نجاح وتنوع البرامج المقدمة في الموسم الثقافي للمكتبة البالغ عددها 11 برنامجًا متنوعا مقدمة من قبل نخبة من المدربين والمدربات المختصين بلغ عددهم 10 مدربين ومدربة .
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14:30ت م
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