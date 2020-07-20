الرياض 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واسوقعت جامعة الملك سعود ممثلة في معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية عقد تأهيل الممرضين والممرضات من حملة درجة الدبلوم في علوم التمريض بمدينة الملك سعود الطبية. وبموجب هذا العقد، ستقوم الجامعة بتنفيذ برنامج للحصول على درجة البكالوريوس في تخصص التمريض لحملة دبلوم التمريض بعد الثانوية، وسيحصل الطالب المرشح من مدينة الملك سعود الطبية على شهادة بكالوريوس علوم تمريض.وأوضح عميد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية الدكتور عبدالله بن أحمد الثابت خلال توقيعه العقد مع المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية الدكتور أحمد العنزي، أن مدة التنفيذ ستكون ثلاث سنوات، مؤكدا حرص واهتمام واستمرار الجامعة في تفعيل وتعزيز مشاركتها المجتمعية، ونقل معرفتها للمؤسسات الوطنية كافة، وبما يلبي طموحات الجميع.وأشار إلى القدرات البشرية والإمكانات التقنية والفنية والبنية التحتية التي تمتلكها جامعة الملك سعود في المجال الطبي، منوّها بالجهود الجبارة التي يبذلها الطاقم الطبي في الجامعة لدعم منظومة العمل الصحي في المملكة، مستشهداً بما تقدمه الجامعة من دعم ومساندة خلال جائحة فيروس كورونا.وبيّن أن جامعة الملك سعود أولت اهتماماً كبيراً بالشأن الصحي ضمن مسؤولياتها المجتمعية، ومن ذلك، تشييد مدينة طبية تضم ثلاثة مستشفيات، وسبعة مراكز متخصصة في الأمراض والأبحاث وخدمة المجتمع ، وافتتاح ستة كليات صحية. وأوضح بأن كلية التمريض التي ستنفذّ أعمال العقد، شهدت تخريج 1946 طالباً وطالبة من حملة البكالوريوس و411 طالباً وطالبة من حملة الماجستير من عام 1428 وحتى 1441هـ, وقال: "هؤلاء الخريجين اليوم في الخطوط الأمامية لمواجهة كورونا، ونفتخر في جامعة الملك سعود بأفعالهم وإنجازاتهم.واختتم الدكتور الثابت حديثه بالتأكيد على اعتزاز الجامعة بتسخير إمكانياتها وقدراتها كافة لتنفيذ وإنجاح المشاريع الاستشارية والتطويرية للمؤسسات الوطنية، وبما يسهم وبفعالية في نجاح (رؤية 2030).من جانبه أشاد الدكتور العنزي، بالتعاون المستمر والإيجابي بين وزارة الصحة وجامعة الملك سعود، مبيناً أن توقيع عقد تأهيل الممرضين والممرضات من حملة درجة الدبلوم في علوم التمريض يأتي امتداد للشراكة الاستراتيجية بين الجامعة والوزارة.وأوضح المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية أن مدينة الملك سعود الطبية وضعت شروطاً لقبول منسوبيها من الممرضين في البرنامج، ومنها أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة دبلوم لا تقل مدته عن سنتان بعد الثانوية العامة وأن تكون الجهة المانحة للشهادة من الجهات المعتمدة, ولدى الطالب قرار تصنيف وتسجيل مهني ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عند التحاقه ببرنامج التجسير.// انتهى //14:34ت م0105