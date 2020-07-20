مكة المكرمة 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واسبحث معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص بمكتبه اليوم، مع لجنة التسمية والترقيم بمكة المكرمة , عددا من الموضوعات، ووضع الاقتراحات والرؤى لأسماء الشوارع العامة والميادين بمكة المكرمة .وتم خلال الاجتماع الاطلاع على طلبات المواطنين والجهات الحكومية ووضع التوصيات اللازمة حيالها، وكذلك مناقشة القرارات المتعلقة بالتوصيات المدونة في المحاضر السابقة، كما بحثت اللجنة حدود الأحياء بما يتناسب مع التطور العمراني والتوسع الحاصل في مكة المكرمة ومراجعة الأسماء التي سبق استخدامها في المعجم الموحد بالوزارة.// انتهى //15:10ت م0120