عرعر 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واساستضافت جامعة الحدود الشمالية أمس , الفريق الاستشاري للجودة والاعتماد الأكاديمي بجامعة الملك سعود، الذي قدم ورشة عمل تدريبية لرؤساء وأعضاء فرق عمل الاعتماد المؤسسي بالجامعة، وذلك على مسرح كلية التربية والآداب بشطر الطلاب في مدينة عرعر، حيث سيعقد الفريق الاستشاري عدداً من ورش العمل التدريبية خلال الفترة من 28-11 إلى 1 - 12 - 1441هـ.وافتتح معالي رئيس جامعة الشمالية الدكتور محمد بن يحيى الشهري الورشة بكلمة أكد فيها أهمية تحقيق هذه الورش لأهدافها الرامية لتعريف فرق العمل بماهية الاعتماد المؤسسي وكيفية إعداد التقارير والأدلة والتعامل المرن مع مستجدات التطوير الطارئة في خطط التحسين المتوقعة على سياسات وإجراءات الجامعة وصولاً لمرحلة إعداد الدراسة الذاتية بطريقة تتسق ومتطلبات الاعتماد المؤسسي.بعد ذلك افتتحت فعاليات أولى هذه الورش بعنوان: "كيفية كتابة الدراسة الذاتية"، وتطُرق خلال الورشة إلى مفهوم الدراسة الذاتية، وشرح محتويات عدد من المعايير كمعيار الرسالة والرؤية والقيم وإغلاق دائرة الجودة من خلال مراجعة وتطوير المحتوى وإعداد دليل المعيار, كذلك محتويات معيار الحوكمة والقيادة والإدارة وما يرتبط بضمان الجودة وكيفية استكمال المعيار من خلال تقارير دعم عملية تحسين الجودة, متناولة كيفية تصميم البرامج الأكاديمية وتطويرها في معيار التعليم والتعلم، وتحليل المحكات والمرتكزات التابعة للمعيار، وأهمية مصادر التعلم وتوثيق اتفاقيات الشراكات البحثية مع مراكز البحث والشركاء الداعمين للجامعة.// انتهى //15:15ت م0123