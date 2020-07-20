الكويت 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واستلقى ولي عهد دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم اتصالاً هاتفياً من أخيه العاهل الاردني عبدالله الثاني بن الحسين، اطمأن خلاله على صحة أخيه صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، متمنياً له دوام الصحة وموفور العافية.وأعرب سمو ولي العهد عن بالغ شكره وتقديره لأخيه الملك عبدالله الثاني بن الحسين على ما عبر عنه من طيب المشاعر وصادق الدعاء، متمنياً له موفور الصحة والعافية.// انتهى //15:15ت م0124