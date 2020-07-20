تبوك 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه في الإمارة اليوم، المدير العام للتعليم بالمنطقة إبراهيم بن حسين العُمري، الذي أطلع سموه على تقرير مفصل عن استعدادات الإدارة للعام الدراسي الجديد، والبرامج التدريبية الصيفية المنفذة بالمنطقة عن بعد لمنسوبي التعليم وتجهيز المباني المدرسية.ونوه سموه بالدعم والاهتمام الذي يلقاه قطاع التعليم بالمملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله .فيما قدم مدير تعليم تبوك الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة على توجيهاته المستمرة لدعم العمل التعليمي بالمنطقة وعنايته بالطلاب والطالبات.// انتهى //15:16ت م0125