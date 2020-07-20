الدمام 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واس .التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بالإمارة اليوم، وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتحول الدكتور خالد الشيباني، ورئيس مجلس إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة عصام المهيدب ومدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور إبراهيم العريفي، والرئيس التنفيذي للتجمع الدكتور عبدالعزيز الغامدي.وفي مستهل اللقاء نوه سموه بالدعم السخي غير المحدود الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للقطاع الصحي، وحرصهما على تحوله للإستراتيجيات الوقائية، لما له من أمر في خفض نسب الإصابة بالأمراض المزمنة، وتعزيز صحة المواطنين، مبيناً أن الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الصحة وأبطال الصحة في الميدان لمواجهة جائحة كورونا المستجد، جهود تذكر فتشكر، والمجتمع يقدرها ويعتز بها.وأكد الأمير سعود بن نايف ضرورة توسيع قاعدة خدمات عيادات تطمن لتشمل المزيد من الأحياء، وتكثيف التوعية بالسبل المثلى للتعامل مع حالات الاشتباه، والبروتوكولات الوقائية لمختلف المواقع.واطلع سموه على إيجاز عن جهود القطاع الصحي في المنطقة، وسير العمل بالخطط الوقائية، مشيداً سموه بهذه الجهود ، متمنياً لمنسوبي وأبطال الصحة التوفيق.// انتهى //15:18ت م0126