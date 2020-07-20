تبوك 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واسنفذت أمانة منطقة تبوك خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي أكثر من 800 جولة رقابية نتج عنها توجيه 210 إنذارات ، ومخالفة 151 محلاً تجارياً ، فيما تم تعقيم مايزيد عن 700 موقع بالمنطقة.وأوضحت " الأمانة " أنها تواصل إلى جانب ذلك تنفيذ خططها الاحترازية والوقائية لضمان سلامة وصحة أبناء المنطقة والمقيمين فيها ، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID19 ، مشيرةً إلى أنها لن تتهاون في مخالفة أيا من المنشآت للاشتراطات الصحية والإجراءات والتعليمات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة للتصدي لجائحة كورونا.وأكدت أمانة تبوك أن الفرق التفتيشية والرقابية تعمل على مدار الساعة للتحقق من التزام المنشآت بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، ومنها التقيد بالأوقات المحددة، وتنظيم دخول العملاء وخروجهم، وتفادي الازدحام داخل المنشآت مع استمرار غلق المحلات غير المشمولة بقرارات السماح بمزاولة النشاط ، مشددة على أن سلامة المجتمع أولوية قصوى، وأنها لن تتوانى في اتخاذ قرار الإغلاق الاحترازي للمنشآت غير المتقيدة بالتعليمات، مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية تكامل الجهود، وتعاون جميع المنشآت التجارية باتباعها الإجراءات الوقائية حفاظًا على صحة الجميع .// انتهى //15:19ت م0127