تبوك 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليه 2020 م واستسلم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ، بمكتب سموه بالإمارة اليوم ، نسخة من رسالة الدكتوراه من عضو هيئة التدريس بجامعة تبوك الدكتور عبدالله بن عناد الغريض بعنوان "تحليل البيانات الضخمة والذكاء الصناعي في اكتشاف الأخطاء في الشبكات " من جامعة ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية.وتمنى سموه له دوام التوفيق والنجاح.من جهته، أعرب الدكتور الغريض عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه وتوجيهاته، مبيناً أن جائزة سموه للتفوق العلمي والتميز التي حصل عليها خلال فترة تعليمه العام والجامعي كان لها الأثر البالغ والدافع المعنوي في مزيد من التحصيل العلمي .// انتهى //15:41ت م0128